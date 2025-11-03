Vorfreude wie auf den Weihnachtsmann Neuer Spielplatz Ebersroda: Auf welche Geräte die Kids am meisten abfahren – und warum noch Warten ansteht
In Ebersroda in der Gemeinde Gleina entstand ein neuer Spielplatz. Welch großen Beitrag dazu die Anwohner leisteten und warum es jetzt noch eine Geduldsprobe gibt.
Aktualisiert: 03.11.2025, 15:28
Ebersroda - Eine Geduldsprobe, die gleich auch als „Trainingseinheit“ fürs bald anstehende Warten auf den Weihnachtsmann dienen kann, haben die Kinder in Ebersroda vor sich.