weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Vorfreude wie auf den Weihnachtsmann: Neuer Spielplatz Ebersroda: Auf welche Geräte die Kids am meisten abfahren – und warum noch Warten ansteht

Vorfreude wie auf den Weihnachtsmann Neuer Spielplatz Ebersroda: Auf welche Geräte die Kids am meisten abfahren – und warum noch Warten ansteht

In Ebersroda in der Gemeinde Gleina entstand ein neuer Spielplatz. Welch großen Beitrag dazu die Anwohner leisteten und warum es jetzt noch eine Geduldsprobe gibt.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 03.11.2025, 15:28
Erbauer und künftige Nutzer auf einem Foto vereint: Gruppenbild nach Abschluss der Spielplatz-Aufbauaktion in Ebersroda.
Erbauer und künftige Nutzer auf einem Foto vereint: Gruppenbild nach Abschluss der Spielplatz-Aufbauaktion in Ebersroda. (Foto: Freizeit- und Traditionsverein Ebersroda)

Ebersroda - Eine Geduldsprobe, die gleich auch als „Trainingseinheit“ fürs bald anstehende Warten auf den Weihnachtsmann dienen kann, haben die Kinder in Ebersroda vor sich.