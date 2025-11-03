In Ebersroda in der Gemeinde Gleina entstand ein neuer Spielplatz. Welch großen Beitrag dazu die Anwohner leisteten und warum es jetzt noch eine Geduldsprobe gibt.

Neuer Spielplatz Ebersroda: Auf welche Geräte die Kids am meisten abfahren – und warum noch Warten ansteht

Vorfreude wie auf den Weihnachtsmann

Erbauer und künftige Nutzer auf einem Foto vereint: Gruppenbild nach Abschluss der Spielplatz-Aufbauaktion in Ebersroda.

Ebersroda - Eine Geduldsprobe, die gleich auch als „Trainingseinheit“ fürs bald anstehende Warten auf den Weihnachtsmann dienen kann, haben die Kinder in Ebersroda vor sich.