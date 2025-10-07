Betroffen sind zwei Schulen in Wittenberg, die „Rosa“ und Friedrichstadt. Was die Hintergründe für die Entscheidung des Kreistags sind.

Warum Gemeinschaftsschulen in Wittenberg den Status nicht behalten dürfen

Wittenberg/MZ. - Nach vielen Mühen und mehreren Anläufen hatte die Wittenberger Friedrichstadt-Schule es damals geschafft, eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe zu werden. Der damals politisch umstrittene Prozess begann im Jahr 2015.