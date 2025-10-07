weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Rückumwandlung ist nun beschlossen: Warum Gemeinschaftsschulen in Wittenberg den Status nicht behalten dürfen

Rückumwandlung ist nun beschlossen Warum Gemeinschaftsschulen in Wittenberg den Status nicht behalten dürfen

Betroffen sind zwei Schulen in Wittenberg, die „Rosa“ und Friedrichstadt. Was die Hintergründe für die Entscheidung des Kreistags sind.

Von Marcel Duclaud 07.10.2025, 18:00
Gemeinschaftsschule „Rosa Luxemburg“
Gemeinschaftsschule „Rosa Luxemburg“ (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Nach vielen Mühen und mehreren Anläufen hatte die Wittenberger Friedrichstadt-Schule es damals geschafft, eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe zu werden. Der damals politisch umstrittene Prozess begann im Jahr 2015.