In Boos bei Darun haben am Mittwoch rund 200 Heuballen gebrannt. Der Schaden ist immens. Landwirt Rehhahn ist nicht das erste Mal Opfer einer Brandattacke geworden. Welcher Schaden nun entstanden ist.

In Boos haben am Mittwoch rund 30 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen gegen die Flammen auf der Wiese angekämpft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Boos/Dabrun/MZ - Der Geruch von angekohltem und stark verbranntem Heu liegt auch am Tag danach noch penetrant in der Luft. Schätzungsweise 200 Heuballen, umgerechnet 130 Tonnen Heu zur Tierfütterung, sind nahe der Ortschaft Boos am Mittwochvormittag lichterloh in Flammen aufgegangen. „Es ist einfach nur unbegreiflich“, sagt Marcus Rehhahn.