Wochenend-Empfehlungen: Konzertklänge von Bach über Rock und Pop bis Radio-Hits sind in Dessau und Zschornewitz zu hören.

Das Bläserquintett „Harmonic Brass“ ist in der Georgenkirche in Dessau zu hören.

Wittenberg/MZ. - Noch recht löchrig zeigt sich derzeit der Veranstaltungskalender. In zahlreichen Orten heißt es noch einmal „Tannen in Flammen“. Feuerwehren und Dorfvereine laden zum Abschied von den Weihnachtsbäumen. Unter anderem wird in Zschornewitz am Sonnabend ab 17 Uhr vor die Feuerwehr eingeladen. Aber vielleicht ist ja ein Ausflug ganz angenehm: