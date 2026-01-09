Nach den Feiertagen stellt sich vielerorts die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Im Saalekreis gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten – vom traditionellen Verbrennen über sportliche Weitwurf-Wettbewerbe bis hin zur kostenlosen Abholung durch die Entsorgungsgesellschaft Saalekreis. Wann und wo die Bäume abgegeben werden können.

Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Diese Möglichkeiten gibt es jetzt im Saalekreis

An den kommenden beiden Wochenenden werden an etlichen Orten, wie hier in Zöschen, Weihnachtsbäume verbrannt.

Saalekreis/MZ. - Sind die Festtage erst einmal vorbei, dauert es meist auch nicht mehr lange, bis der Weihnachtsbaum dran glauben muss. Wie lange die grüne Tanne in den eigenen vier Wänden stehen bleibt, ist ganz unterschiedlich. Laut einer Umfrage der Statistikplattform Statista entsorgen etwa 30 Prozent der Befragten ihren Baum noch während der Feiertage. 22 Prozent der Umfrageteilnehmer warten bis zum Dreikönigstag am 6. Januar.