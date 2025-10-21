Die Konstruktion eines Beachvolleyballfeldes im Coswiger Ortsteil Jeber-Bergfrieden kostet etwa 3.000 Euro. Wie viel Geld bereits gesammelt worden ist und wann mit der Fertiggstellung gerechnet werden kann.

Volleyballfeld in Coswig nimmt bereits Gestalt an

Coswig/MZ. - Auf dem Sportplatzgelände am Sägewerk im Coswiger Ortsteil Jeber-Bergfrieden soll ein Beachvolleyballfeld entstehen. So stellen sich das zumindest die sportbegeisterten Einwohner vor. Allerdings fehlen die etwa 3.000 Euro, die für das Vorhaben benötigt werden.