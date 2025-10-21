weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Spendensammlung und Bau nehmen Fahrt auf: Volleyballfeld in Coswig nimmt bereits Gestalt an

Die Konstruktion eines Beachvolleyballfeldes im Coswiger Ortsteil Jeber-Bergfrieden kostet etwa 3.000 Euro. Wie viel Geld bereits gesammelt worden ist und wann mit der Fertiggstellung gerechnet werden kann.

Aktualisiert: 22.10.2025, 10:51
Jan Wegener gilt als Initiator der Aktion.
Jan Wegener gilt als Initiator der Aktion. (Foto: Andreas Hübner)

Coswig/MZ. - Auf dem Sportplatzgelände am Sägewerk im Coswiger Ortsteil Jeber-Bergfrieden soll ein Beachvolleyballfeld entstehen. So stellen sich das zumindest die sportbegeisterten Einwohner vor. Allerdings fehlen die etwa 3.000 Euro, die für das Vorhaben benötigt werden.