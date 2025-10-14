weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Neues Rathaus für Gräfenhainichen?: Verwaltung benötigt einen anderen Sitz - Was Stadträte dazu sagen

Gesundheitsschädliche Emissionen und hoher Investitionsbedarf des historischen Rathauses in Gräfenhainichen erzwingen eine Entscheidung. Was Stadträte dazu sagen.

Von Andreas Hübner 14.10.2025, 09:30
Das Gräfenhainichener Rathaus und die Nebengebäude haben nach wie vor einen enormen Investitionsbedarf.
Das Gräfenhainichener Rathaus und die Nebengebäude haben nach wie vor einen enormen Investitionsbedarf. (Foto: Thomas Klitzsch)

Gräfenhainichen/MZ. - Dieses Thema wird die Gräfenhainichener Stadträte im nächsten Jahr intensiv beschäftigen. In einem scheinen sich nahezu alle schon jetzt einig zu sein: Es muss etwas passieren. Es geht um das historische Rathaus und das Gesamtensemble der sechs Gebäude, die am Markt derzeit als Sitz der Stadtverwaltung genutzt werden.