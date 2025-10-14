Einmal Kartoffeln ernten wie vor 60 Jahren. Dieses Erlebnis haben junge Bewohner des Kinder- und Jugendhauses Merseburg nun in Wüsteneutzsch. Die Säcke durften sie mitnehmen - nicht die einzige Spende an die Kindereinrichtung.

Wüsteneutzsch/MZ. - „Gartenarbeit habe ich schon gemacht, aber noch keine Kartoffelernte“, sagt Max. Der Einsatz auf dem Acker ist für den 15-Jährigen daher genauso eine neue Erfahrung wie für die anderen sieben Kinder, die am Sonntagmorgen aus dem Kinder- und Jugendhaus Merseburg an den Rand von Wüsteneutzsch gekommen sind. Dort hat Ralf Heller, Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes Merseburg-Querfurt, einen Ackerstreifen für die jungen Helfer vorbereitet. Thema: Kartoffelernte wie vor 60 Jahren.