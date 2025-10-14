Das Unternehmen Facta Invest hat das einstige Herrenhaus in Pouch wachgeküsst. Gepunktet wird nun mit Goitzsche-Blick und modernem Leben am historischen Ort. Drinnen hat sich viel verändert.

Wohnen im Schloss Pouch - So hat „Facta Invest“ aus Leipzig das Denkmal umgebaut und saniert

Das Poucher Schloss war lange ungenutzt. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist es jetzt wieder ein Blickfang hoch über dem Goitzschesee.

Pouch/MZ. - Die große Freitreppe führt hinauf zur zentralen Eingangstür, hinter der sich neuer Lebensraum verbirgt. Das einstige Herrenhaus der Familie Solms ist wachgeküsst aus seinem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf. Im alten Gemäuer locken acht Wohnungen mit Goitzsche-Blick und dem Nebeneinander von modernsten Ansprüchen und teils Jahrhunderte alter Bausubstanz.