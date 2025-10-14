Der Baalberger Manfred Schmidt schafft zum dritten Mal in Folge beim „Stadtradeln“ in Bernburg die meisten Kilometer. Wer die zwölf 75-Euro-Gutscheine gewonnen hat.

Bernburg/MZ. - Mehr als 1,2 Millionen Menschen in 3.013 deutschen Kommunen haben sich am diesjährigen „Stadtradeln“ beteiligt. Sie erradelten in den dreiwöchigen Aktionszeiträumen zusammen über 237 Millionen Kilometer. Das entspricht zirka 5.840 Weltumrundungen. Auch die Stadt Bernburg machte zum dritten Mal mit. 603 Teilnehmer brachten es hier auf 122.659 Kilometer. Das waren etwas weniger als im vergangenen Jahr (138.752). In der Kategorie der mittelgroßen Städte mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt reichte diese Leistung für Platz vier – zum Siegertreppchen fehlten rund 3.000 Kilometer.