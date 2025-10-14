Das Ascherslebener Tierheim ist rappelvoll. Was das bedeutet, wie die Einrichtung trotzdem helfen kann und wo sie selbst Hilfe braucht. Hat jemand Lust auf einen tierisch guten Job?

In der Vergangenheit wurden im Ascherslebener Tierheim viele Katzenjunge aufgezogen. Jetzt gibt es ein Aufnahme-Stopp.

Aschersleben/MZ - „Wir sind rappelvoll“, sagt Gina Pech vom Tierschutzverein Aschersleben. Deshalb gilt im Tierheim der Eine-Stadt derzeit ein Aufnahme-Stopp für Katzen. „Wir können wirklich nur noch aufnehmen, was über die Rufbereitschaft reinkommt“, spricht Pech etwa von verletzten Tieren oder jenen, deren Besitzer ins Krankenhaus oder ins Gefängnis müssen. „Auch das hatten wir schon.“