Sommer 2026 Nena und Matthias Reim treten in Wittenberg auf
Nach Zwist zwischen Veranstalter und der Stadt Wittenberg haben sich die Wogen nun wieder geglättet. Deswegen gibt es auf der Schlosswiese im Jahr 2026 wieder Konzerte.
Aktualisiert: 29.11.2025, 10:19
Wittenberg/MZ. - Dieses Mal soll alles glattgehen. Mitte August sollen Schlagersänger Matthias Reim und Neue-Deutsche-Welle-Star Nena auf der Wittenberger Schlosswiese spielen. Den Konzerten geht ein Streit zwischen Stadtverwaltung und Veranstalter voraus, den beide Seiten aber nun als beigelegt betrachten.