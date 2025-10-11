Nach dem Auszug der Mutter verliert Robert den Kontakt zu seinen Kindern. Der Fall wirft Fragen auf. Viele davon bleiben unbeantwortet.

Robert aus Gräfenhainichen kämpft um seine Kinder. Deutsche Behörden erkennen die Vaterschaft nicht an.

Gräfenhainichen/MZ. - Dass sich Paare trennen ist nicht ungewöhnlich. Dass es danach Streit um die gemeinsamen Kinder gibt, ebenfalls nicht. Dass Flugblätter kursieren, die in Optik und Tonfall an ein Fahndungsplakat erinnern, wie es in Polizeiwachen zu finden ist, ist aber eine andere Dimension. Sind einem ahnungslosen Vater einfach die Kinder entzogen worden, wogegen er wegen einer seltenen rechtlichen Konstellation nicht vorgehen kann, wie der recht ausführliche Text auf dem Zettel erklärt? Oder gibt es gute Gründe, warum die Mutter mit den Kindern verschwunden ist?