weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Valentinstag in Wittenberg: Hier können Verliebte romantische Dates für unter 20 Euro verbringen

Besondere Orte in Wittenberg Valentinstag: Hier können Verliebte romantische Dates für unter 20 Euro verbringen

Auch mit kleinem Budget lässt sich der Valentinstag in Wittenberg besonders feiern. Von gemütlichen Bars bis zu Pop-up-Events: Diese Orte bieten romantische Momente für unter 20 Euro.

Von Anastasiia Hlushchenko und Lea Fischer Aktualisiert: 12.02.2026, 12:01
Am 14. Februar ist Valentinstag. Die MZ hat sich umgehört, wo in Wittenberg Romantik für kleine Budgets möglich ist.
Am 14. Februar ist Valentinstag. Die MZ hat sich umgehört, wo in Wittenberg Romantik für kleine Budgets möglich ist. (Foto: Tobias Hase/dpa)

Wittenberg/MZ. - Nur 20 Euro in der Tasche – und man möchte seine Liebe beeindrucken? Den Valentinstag feiern nicht alle, aber es bleibt ein Tag der Liebe, an dem man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen möchte. Die MZ hat Orte in Wittenberg zusammengestellt, an denen man mit kleinem Budget von bis zu 20 Euro besondere Momente zu zweit erleben kann – von gemütlichen Bars über Cafés, Kino oder Spaziergänge im Zoo bis hin zu kreativen Events.