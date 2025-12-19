Im Fall der Mutter, die wegen zweifachen Totschlags ins Gefängnis soll, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Zudem: Wie das Gericht die Persönlichkeit der Angeklagten sieht.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig: Warum Verteidigung in Revision geht

Wittenberg/MZ. - Das Urteil im Fall der Mutter aus Wittenberg, die wie berichtet wegen zweifachen Totschlags neun Jahre ins Gefängnis soll, ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kündigt an, in Revision zu gehen. Der Anwalt Volker Gößling sagte am Freitag gegenüber der MZ: „Ja, wir gehen in Revision. Wir lassen das Urteil auf mögliche Fehler untersuchen. Es gibt so viele Fragezeichen, denen muss man doch nachgehen.“