Unruhige Nacht in der Notaufnahme - So verlief die Silvesternacht im Landkreis Wittenberg

In der Notaufnahme des Wittenberger Krankenhauses werden in der Silvesternacht viele Verletzungen behandelt. Auch die Feuerwehr muss öfter ausrücken und löschen. Wo es überall gebrannt hat.

Zu einem Wiesenbrand, womöglich durch Feuerwerkskörper ausgelöst, kam es in Pratau.

Wittenberg/MZ - Keine ruhige Silvesternacht hatten die Mitarbeitenden in der Rettungsstelle im Evangelischen Krankenhaus Paul Gerhardt Stift in Wittenberg. Das teilte Stift-Sprecherin Janet Pötzsch am Sonntag auf eine Anfrage der MZ mit.