Tradition, Gemeinschaft und überraschende Regeln auf dem Fluss – wie die Ulmer Schachtel Generationen verbindet. Warum dieses Jahr die Elbe statt der Donau befahren wird?

„Ulmer Schachtel“ ist auf der Elbe unterwegs - Was der Ukrainekrieg damit zu tun hat

Die „Ulmer Schachtel“ ist auf der Elbe unterwegs und macht hier einen kurzen Zwischenstopp in Coswig.

Wittenberg/MZ. - Die „Ulmer Schachtel“ gleitet ruhig über die Elbe, während malerische Ausblicke auf Wälder, Ufer und Dörfer vorbeiziehen. Das Wasser spiegelt das Licht der Sonnewider, und die leichten Wellen werfen glitzernde Reflexe auf das Holzdeck. Trotz des frühen Morgens herrscht eine freundliche und heitere Stimmung an Bord: Teilnehmer trinken Kaffee, scherzen, tauschen Erwartungen aus und genießen die Sonne, die trotz des kühlen Windes den Tag erwärmt.