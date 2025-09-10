Roitzsch/MZ. - Lange mussten die Roitzscher in andere Orte fahren oder ihr Paket beim Postboten mitgeben, doch damit ist nun Schluss. Am vergangenen Freitag ist eine neue DHL-Packstation in der Ernst-Thälmann-Straße in Betrieb genommen worden. In der XXL-Packstation auf dem Tante-Enso-Parkplatz können nun rund um die Uhr Pakete empfangen und versandt werden.

Damit ist das Problem um die fehlende Postfiliale in Roitzsch gelöst, findet Ortsbürgermeister Mario Willer (RWV). „Ein Laden, der das übernehmen könnte, hat sich nicht gefunden. Also habe ich mich mit DHL so geeinigt, dass wir die Packstation vor dem Tante Enso einrichten“, erklärt er. Und da es sich bei der neuen Station um eine der XXL-Variante handelt, erwarte er auch keine Engpässe, so Willer.