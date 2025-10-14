Wie die Ukrainerin Kateryna Andreieva in Wittenberg mit ihrem Hundesalon „Pfötchen Paradies“ Hunden und ihren Besitzern ein Stück Ruhe und Fürsorge schenkt.

Wittenberg/MZ. - Kleine oder große Hunde – das spielt keine Rolle: Im Salon „Pfötchen Paradies“ der 40-jährigen Besitzerin Kateryna Andreieva aus Kiew werden alle Vierbeiner herzlich von ihr empfangen. Seit diesem Frühjahr führt sie in Wittenberg ihren eigenen Salon, in dem jeder Besuch für die Hunde so stressfrei wie möglich gestaltet werden soll. „Ich wollte etwas Eigenes schaffen“, meint sie.