Gleich drei Tierheime können sich über eine großzügige Spende freuen.

Vertreter von Tierheimen aus Wittenberg, Bitterfeld und Dessau erhalten in Gräfenhainichen jeweils einen Spendenscheck.

Gräfenhainichen/MZ. - Immer wieder betont Geschäftsführer Johannes Hendrik Meyer, dass es sich nicht um sein Geld handele, sondern um das seiner Gäste. Die Initiative aber ging von seiner Familie – die die Gräfenhainichener Dachdeckerei Johannes Meyer bereits in der vierten Generation in Familie führt – aus. Statt Geschenke wünschen sie sich Tierheimspenden von ihren Gästen, mit denen sie das 100-jährige Bestehen des Unternehmens feiern (die MZ berichtete).