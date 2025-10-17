weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. 100-jähriges Jubiläum in Gräfenhainichen: Überraschende Finanzspritze - Dachdeckerei sammelt für Tierheime

100-jähriges Jubiläum in Gräfenhainichen Überraschende Finanzspritze - Dachdeckerei sammelt für Tierheime

Gleich drei Tierheime können sich über eine großzügige Spende freuen.

Von Andreas Hübner 17.10.2025, 11:30
Vertreter von Tierheimen aus Wittenberg, Bitterfeld und Dessau erhalten in Gräfenhainichen jeweils einen Spendenscheck.
Vertreter von Tierheimen aus Wittenberg, Bitterfeld und Dessau erhalten in Gräfenhainichen jeweils einen Spendenscheck. (Foto: Andreas Hübner)

Gräfenhainichen/MZ. - Immer wieder betont Geschäftsführer Johannes Hendrik Meyer, dass es sich nicht um sein Geld handele, sondern um das seiner Gäste. Die Initiative aber ging von seiner Familie – die die Gräfenhainichener Dachdeckerei Johannes Meyer bereits in der vierten Generation in Familie führt – aus. Statt Geschenke wünschen sie sich Tierheimspenden von ihren Gästen, mit denen sie das 100-jährige Bestehen des Unternehmens feiern (die MZ berichtete).