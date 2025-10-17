Laut Statistik der Polizei sind bis Mitte Oktober schon mehr Wildunfälle passiert als in den beiden Vorjahren.

Zusammenstöße mit Wild sind die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle im Raum der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, zu der Anhalt-Bitterfeld gehört.

Köthen/Bitterfeld/MZ. - Wenn die Tage kürzer werden und die Dämmerung in den Berufsverkehr fällt, steigt die Gefahr auf den Straßen auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld deutlich an. Rehe, Wildschweine oder Füchse sind jetzt besonders aktiv und queren häufig unvermittelt die Straße. Für Auto- und Zweiradfahrer bedeutet das, besonders aufmerksam unterwegs zu sein. Denn die Zahl der Wildunfälle steigt seit Jahren – und hat bis Mitte Oktober auch in der Region einen neuen Höchststand erreicht.

Seit Jahresbeginn 2025 registrierte das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld bereits 956 Wildunfälle, 382 davon im Raum Köthen, Aken und Radegast. Damit sind in den zehneinhalb Monaten dieses Jahres bereits mehr Wildunfälle registriert worden als in den beiden Vorjahren 2024 und 2023, in denen 779 beziehungsweise 712 erfasst worden sind.

Tote gab es bei den Wildunfällen in diesem Jahr bisher nicht, es seien allerdings zwei Menschen schwer und vier weitere leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Zahl Verletzten liege damit rund sieben Prozent über dem Wert von 2024 und 16 Prozent über dem des Jahres 2023 – ein deutlicher Anstieg. Hauptsächlich betroffen ist Rehwild. Zahlen zu anderen Wildarten liegen der Polizei nicht vor.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, rät die Polizei dringend zu angepasster Geschwindigkeit – vor allem in der Dämmerung, bei Nacht sowie an Wald- und Feldrändern. Taucht Wild im Scheinwerferkegel auf, sollten Fahrer das Fernlicht ausschalten, hupen und kontrolliert abbremsen.

„Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren“, betont Polizeihauptkommissarin Astrid Kuchta vom Anhalt-Bitterfelder Polizeirevier. „Bei einem Wildunfall gilt: Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen und die Unfallstelle absichern – auch wenn das Tier verletzt flieht“, erklärt sie.

Sind Menschen verletzt, müsse sofort die 112 gewählt und Erste Hilfe geleistet werden. Verletzte Tiere dürften dagegen nicht angefasst werden, weil sie sich wehren könnten. Autofahrer sollten am Unfallort oder in sicherer Entfernung warten, bis die Polizei oder ein Jäger eintreffen.

Der Jagdpächter berge den Kadaver, kümmere sich um die Entsorgung oder suche, wenn nötig, nach dem verletzten Tier. Im Notfall müssten Polizisten ein schwer verletztes Tier mit ihrer Dienstwaffe töten. Rechtlich gilt: Jeder Wildunfall muss gemeldet werden – laut Tierschutzgesetz drohen ansonsten bis zu 50.000 Euro Strafe.

Ein Grund für die Zunahme der Wildunfälle sei die gestiegene Verkehrsdichte, sagt Astrid Kuchta. Carsten Scholz, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Köthen, nennt der MZ weitere Gründe.

Ein Verkehrszeichen warnt an einer Straße vor Wildwechsel. (Foto: sgh)

„Durch geänderte EU-Richtlinien werden wieder mehr Zwischenfrüchte in der Landwirtschaft angebaut und Uferrandstreifen von wasserführenden Gräben nicht mehr bearbeitet. Dadurch hat sich auch das Verhalten des Wildes verändert“, erklärt er. Dass es mehr Rehe gebe in Anhalt-Bitterfeld, könne er nicht bestätigen. Es gebe allerdings etwas mehr Schwarzwild, sprich Wildschweine. „Das Schwarzwild beunruhigt wiederum das Rehwild, ebenso übrigens wie Wölfe, die durch die Region ziehen.“

Eine Möglichkeit, Unfallschwerpunkte zu erkennen und Schritte einzuleiten, um Unfälle zu vermeiden, sei die 2023 vom Deutschen Jagdverband publizierte Smartphone-App TFK. „An dem Tierfund-Kataster können sich alle Bürger beteiligen und bei Unfällen verendete Tiere melden“, erklärt der Vorsitzende der Jägerschaft. Aus diesen Meldungen müssten Polizei, Jäger und Kommunen dann Konsequenzen ableiten – zum Beispiel den Bau von Wildschutzzäunen oder eine stärkere Bejagung des Gebietes.