Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ist erstmals eine Drohne zur Leistungskontrolle abgehoben. Mitnetz Gas testet dabei, wie künstliche Intelligenz Wartung Sicherheit und Tempo verändern kann. Was erste Erkenntnisse sind.

Inspektion aus der Luft - Warum im Chemiepark Bitterfed-Wolfen Gasleitungen per Drohne überprüft werden

Eine Drohne überprüft im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen die Gasleitungen aus der Luft.

Bitterfeld/MZ. - Ein leises Surren, dann steigt sie auf. Zwischen Rohrbrücken und Schornsteinen zieht eine kleine Drohne ihre Bahn – nicht für Werbung, nicht für schöne Bilder, sondern für etwas Handfestes: Sicherheit im Gasnetz.