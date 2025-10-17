Premiere für Mitnetz Gas Inspektion aus der Luft - Warum im Chemiepark Bitterfed-Wolfen Gasleitungen per Drohne überprüft werden
Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ist erstmals eine Drohne zur Leistungskontrolle abgehoben. Mitnetz Gas testet dabei, wie künstliche Intelligenz Wartung Sicherheit und Tempo verändern kann. Was erste Erkenntnisse sind.
17.10.2025, 13:00
Bitterfeld/MZ. - Ein leises Surren, dann steigt sie auf. Zwischen Rohrbrücken und Schornsteinen zieht eine kleine Drohne ihre Bahn – nicht für Werbung, nicht für schöne Bilder, sondern für etwas Handfestes: Sicherheit im Gasnetz.