  4. Premiere für Mitnetz Gas: Inspektion aus der Luft - Warum im Chemiepark Bitterfed-Wolfen Gasleitungen per Drohne überprüft werden

Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ist erstmals eine Drohne zur Leistungskontrolle abgehoben. Mitnetz Gas testet dabei, wie künstliche Intelligenz Wartung Sicherheit und Tempo verändern kann. Was erste Erkenntnisse sind.

Von Thomas Schmidt 17.10.2025, 13:00
Eine Drohne überprüft im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen die Gasleitungen aus der Luft.
Eine Drohne überprüft im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen die Gasleitungen aus der Luft. Fotos: Mitgas

Bitterfeld/MZ. - Ein leises Surren, dann steigt sie auf. Zwischen Rohrbrücken und Schornsteinen zieht eine kleine Drohne ihre Bahn – nicht für Werbung, nicht für schöne Bilder, sondern für etwas Handfestes: Sicherheit im Gasnetz.