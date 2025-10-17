weather regenschauer
Streit um Verpackungssteuer Ist ein 750-Gramm-Stollen ein Snack? Wie das Umweltbundesamt in Dessau viele Bäcker verärgert

Das Dessauer Umweltbundesamt hatte Stollen so eingestuft, dass eine Verpackungssteuer fällig geworden wäre. Die Proteste waren groß. Wie die Umsetzung einer EU-Verordnung für Ärger sorgte und sorgt. Und was damit eigentlich geplant war.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 17.10.2025, 14:58
Wann ist ein Snack ein Snack? Diese Frage hat sich das Umweltbundesamt in Dessau bei den 750-Gramm-Stollen gestellt und für Aufregung gesorgt.
Dessau-Rosslau/MZ. - Felix Lantzsch ist Bäcker, genauer: einer der Geschäftsführer der Dessauer Bäckereikette Lantzsch. Dort backt man auch Stollen. Und der ist zu einem Aufregerthema geworden – zuerst in der Stollenhochburg Dresden, dann andernorts.