Der Wittenberger Felix Maximilian Hinze wird zum dritten Mal in Folge Kreismeister im Hochsprung. Mit dem Event in Jessen wird die Hallensaison der Leichtathleten eröffnet.

Jessen/MZ. - Das ist schon der Paukenschlag vor dem Start: Zum vierten Mal in Folge steigen die Teilnehmerzahlen. 68 Sportler sind – schon das sind deutlich mehr als erwartet – im Vorjahr dabei. Davor sind es 53 Athleten. Und schon mit diesen Zahlen zeigen sich die Interessensgemeinschaft Leichtathletik (IG), Grün-Weiß Annaburg und die TSG Wittenberg, die gemeinsam die Titelkämpfe im Hochsprung für den Nachwuchs organisieren, mehr als zufrieden. 89 Leichtathleten, diese Zahl nennt IG-Chef Andreas Hotek zur Eröffnung, nehmen aktuell an den Wettkämpfen, die traditionell in der Sporthalle am Gymnasium in Jessen stattfinden, teil.

Anstrengende Wartezeit

Und es gibt spannende Duelle auf zwei Anlagen zu erleben. Bei den Jungen ist der doppelte Kreismeister Felix Maximilian Hinze (TSG Wittenberg) – im Vorjahr 1,70 m – der Favorit. Der Titelverteidiger möchte erst bei 1,60 m in die Konkurrenz einsteigen. Der 16-Jährige hält sich mit Dehnungs- und Lockerungsübungen warm oder sprintet mal durch die Halle. „Warten ist anstrengend“, kommentiert er. Nach 136 Minuten des Zuschauens ändert Hinze seine geplante Marschroute. „Ich steige schon bei 1,50 m ein, sonst wird mir kalt“, begründet er. Natürlich wird die Anfangshöhe problemlos gemeistert.

Das gilt bis zu 1.80 m. „Es macht Spaß“, sagt er. Die Halle ist – auch die Zuschauerzahlen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen – sehr gut besucht. Und bei den Sprüngen von Hinze ist es mucksmäuschenstill. Er steht als Kreismeister und Hattrickgewinner bereits fest. Jetzt gilt es, 1.84 m zu bewältigen. Das ist eine persönliche Bestleistung. Der erste Versuch scheitert. Und dann wird die Höhe problemlos gemeistert. Hinze vollführt Freudensprünge und ballt die Fäuste. Die Halle feiert den Sieger, der sich in Abstimmung mit seinem Trainer Dirk Pannicke noch an die 1.90 m versucht. Er scheitert knapp. „Die Beine“, sieht er als das Problem an. Im Übrigen ist der Champion auch ein guter Dreispringer. 12,81 m sind hier seine Bestleistung.

So emotional wie bei den Jungs geht es bei den jungen Frauen nicht zu. Aber auch da gibt es mit Maja Liebmann aus Annaburg eine erfolgreiche Titelverteidigerin. Sie überspringt wie im Vorjahr 1.40 m. „Das ist okay. Ich habe meinen Sprungstil geändert“, sagt sie. Ihre Bestleistung ist 1,48 m.

Während der Pokalvergabe gibt es bei der Siegerehrung dann doch noch eine Überraschung. In dieser Wertung wird von der Körpergröße die geschaffte Höhe abgezogen. Sieger ist, wer bei der Differenz den kleinsten Wert aufweist. Bei Hinze, der wie im Vorjahr gewinnt, ist es ein cm. Bei den Mädchen siegt völlig überraschend Heidi Reisdorf (21 cm) aus Coswig. Neben den bekannten Gesichtern und Namen erleben aber eben auch viele ihre Wettkampfpremiere. Dazu zählt auch die Grundschule Coswig, die das erste Mal bei den Titelkämpfen antritt. Die Schüler schaffen mehrfach den Sprung aufs Podest und sorgen sogar für den Pokaltriumph. Dabei muss die Sportlehrerin so manchen Schützling währende des Wettkampfes trösten.

Die Pretzscher brauchen keinen Trost. Der Leichtathletik-Abteilungsleiter Torsten Hirsch zeigt sich sehr zufrieden. „Schöne Veranstaltung. Super organisiert“, sagt er und lobt seinen Schützling Jannes Manke für seine übersprungenen 1,45 m.

Halteverbot wird ignoriert

Das Gesprächsthema am Samstag ist aber der Parkplatz vor der Sporteinrichtung. Hier hat der Landkreis zum Schutz der Anwohner vor Lärmbelästigung Halteverbotsschilder aufgestellt. Aber keine einzige Pkw-Abstellfläche bleibt bei den Titelkämpfen unbesetzt. Die Stimmung in der Halle ist gut, aber der Lärm ist auf dem Parkplatz nicht zu hören.