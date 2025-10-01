Pilzsaison im Landkreis Wittenberg Totentrompete, Rotkappe & Co.: Warum die Pilzsaison in der Dübener Heide Überraschungen bereithält
Von der „Totentrompete“ zur Rotkappe: Pilzberater Hendryk Kröber zeigt besondere Funde aus der Dübener Heide, warnt vor Doppelgängern und gibt Tipps, worauf Sammler achten sollten.
01.10.2025, 06:30
Bad Schmiedeberg/MZ. - Normalerweise ist Anfang Oktober Hochsaison für Pilzfreunde. Doch in diesem Jahr wollen sich Steinpilze und Co. in der Dübener Heide nicht so recht zeigen. „Bisher ist nicht viel zu holen“, informiert Pilzberater Hendryk Kröber, der fast täglich in den Wäldern rund um Bad Schmiedeberg unterwegs ist.