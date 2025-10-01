Vom 10. bis 12. Oktober ist in Sangerhausen wieder viel los. Eine 3D-Video-Show soll der krönende Abschluss der drei Festtage im Zentrum werden.

Viel Neues beim Heimatshoppen - Was demnächst in Sangerhausen alles geplant ist

Solche Fantasie-Bilder werden bei der 3D-Video-Show auf das Rathaus projiziert. Es sollen aber auch Sangerhäuser Motive zu sehen sein. Die Videoshow und den Regionalmarkt am 12. Oktober organisiert die Rosenstadt Sangerhausen GmbH.

Sangerhausen/MZ. - Nach dem Kobermännchenfest vor wenigen Wochen steht demnächst der nächste Höhepunkt in Sangerhausen an: das mittlerweile 4. Heimatshoppen. Es wird drei Tage lang vom 10. bis 12. Oktober in der Innenstadt über die Bühne gehen. Zum zweiten Mal fungiert die ahaKultur GmbH für den Gewerbeverein als Ausrichter.