Leben im Welterbe Dessau-Wörlitzer Gartenreich Ortsbild mit Geschichte: Rehsen bekommt eine Fibel
Historische Ansichten, Herausforderungen, Leitlinien: Die „Orientierungsberatung Denkmalbelange“ für Oranienbaum-Wörlitz und die Stadtverwaltung organisieren in Rehsen eine Bürgerwerkstatt.
01.10.2025, 08:09
REHSEN/MZ. - Wolfgang Boegner ist Hobby-Ortschronist in Rehsen. Er muss über ein eindrucksvolles Archiv verfügen, diesen Eindruck legen jene historischen Ansichten nahe, mit denen er am Donnerstagabend in den alten Landgasthof im Ort gekommen ist. Dorthin eingeladen haben die Stadtverwaltung Oranienbaum-Wörlitz, Rehsens Ortsbürgermeister und die Beratungsstelle Denkmalbelange.