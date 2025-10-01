Historische Ansichten, Herausforderungen, Leitlinien: Die „Orientierungsberatung Denkmalbelange“ für Oranienbaum-Wörlitz und die Stadtverwaltung organisieren in Rehsen eine Bürgerwerkstatt.

Die Bürgerwerkstatt in Rehsen ist gut besucht. Anlass für das Treffen ist eine geplante Ortsbildfibel.

REHSEN/MZ. - Wolfgang Boegner ist Hobby-Ortschronist in Rehsen. Er muss über ein eindrucksvolles Archiv verfügen, diesen Eindruck legen jene historischen Ansichten nahe, mit denen er am Donnerstagabend in den alten Landgasthof im Ort gekommen ist. Dorthin eingeladen haben die Stadtverwaltung Oranienbaum-Wörlitz, Rehsens Ortsbürgermeister und die Beratungsstelle Denkmalbelange.