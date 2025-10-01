Die Muldestausee-Räte stehen vor einer wegweisenden Entscheidung. Sie wollen durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes für drei baugebiete Dauerwohnen an der Goizsche ermöglichen. Nun fordern Poucher Gleichbehandlung.

Streitfall Dauerwohnen an der Goitzsche - Gemeinderat entscheidet über Mühlbecker Baugebiete

Wird mit einer Änderung des Flächennutzungsplanes der Weg freigemacht, um die bisherigen Ferienhäuser in Mühlbeck als Dauerwohnungen nutzenn zu können?

Pouch/MZ. - In der Gemeinde Muldestausee steht eine Entscheidung zum Dauerwohnen an der Goitzsche an. Betroffen sind drei Baugebiete in Mühlbeck, die bisher der Nutzung für Freizeit und Erholung vorbehalten waren, in deren Häusern seit Jahren allerdings zahlreiche Personen dauerhaft wohnen.