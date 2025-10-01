weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Feriendomizil oder Wohnsitz?: Streitfall Dauerwohnen an der Goitzsche - Gemeinderat entscheidet über Mühlbecker Baugebiete

Feriendomizil oder Wohnsitz? Streitfall Dauerwohnen an der Goitzsche - Gemeinderat entscheidet über Mühlbecker Baugebiete

Die Muldestausee-Räte stehen vor einer wegweisenden Entscheidung. Sie wollen durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes für drei baugebiete Dauerwohnen an der Goizsche ermöglichen. Nun fordern Poucher Gleichbehandlung.

Von Ulf Rostalsky 01.10.2025, 10:49
Wird mit einer Änderung des Flächennutzungsplanes der Weg freigemacht, um die bisherigen Ferienhäuser in Mühlbeck als Dauerwohnungen nutzenn zu können?
Wird mit einer Änderung des Flächennutzungsplanes der Weg freigemacht, um die bisherigen Ferienhäuser in Mühlbeck als Dauerwohnungen nutzenn zu können? (Foto: André Kehrer)

Pouch/MZ. - In der Gemeinde Muldestausee steht eine Entscheidung zum Dauerwohnen an der Goitzsche an. Betroffen sind drei Baugebiete in Mühlbeck, die bisher der Nutzung für Freizeit und Erholung vorbehalten waren, in deren Häusern seit Jahren allerdings zahlreiche Personen dauerhaft wohnen.