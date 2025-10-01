Die traditionellen Tage der Barockmusik starten in Mitteldeutschland. Welches Jubiläum dabei in Weißenfels gefeiert wird.

Ein Fest für Schütz - Das sind die Höhepunkte in Weißenfels

Weißenfels/MZ. - Es soll Kosmisch werden in den nächsten Tagen in Weißenfels. Die Saalestadt ist einer der fünf Veranstaltungsorte des diesjährigen Musikfestes zu Ehren des Komponisten Heinrich Schütz (1585-1672). Den Flyer mit dem detaillierten Programm des Musikfestes zwischen dem 2. und 12. Oktober in Weißenfels, Bad Köstritz, Gera, Dresden und Zeitz ziert vorn ein Globus in der Anmutung einer Discokugel – ein eher ungewöhnliches Motiv für ein Festival barocker Musik. Das anspruchsvolle Motto der Tage: „Weltsichten zwischen den Zeiten“.