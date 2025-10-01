Stadthalle Wittenberg Sanierungspläne für Stadthalle Wittenberg: Neues Dach und mehr Energieeffizienz
Nach 50 Jahren Nutzung soll die Stadthalle in Wittenberg grundlegend saniert werden. Die Stadt will dafür Mittel aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ einsetzen.
01.10.2025, 10:47
Wittenberg/MZ. - Wenn die Wände der Wittenberger Stadthalle sprechen könnten, hätten sie mit Sicherheit einiges zu erzählen. Seit ihrer Eröffnung im September 1975 hat sie nicht nur als Trainingsort für den Schul- und Vereinssport gedient, sondern war auch Schauplatz zahlreicher sportlicher Showdowns.