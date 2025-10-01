Eine Ascherslebenerin wirft ihrem Ex-Partner und dessen Freund einen Wohnungseinbruch vor. Doch die Hauptzeugin bleibt dem Prozess fern – und die Beweislage bricht zusammen. Das Amtsgericht spricht die Männer frei.

Aschersleben/MZ. - Mit Freisprüchen endete der Prozess gegen zwei Männer aus Aschersleben, die vor zwei Jahren in die Wohnung einer Frau in der Eislebener Straße eingebrochen sein sollen. Laut Anklage sollen Tobias K. und Lutz H. (Namen geändert) an einem Augustabend 2023 gewaltsam in die Wohnung der Ex-Freundin von Tobias K. eingedrungen sein. Dort entwendeten sie angeblich zehn Euro Bargeld, ein Telefon und einen Rucksack.