Aus Angst vor Sprengungen baut die Sparkasse ihre Geldmaschine aus der Ziebigker Filiale, die in einem Wohnhaus liegt, aus. Stattdessen geht ein Betonklotz nebenan in Betrieb.

Was für ein Kontrast: Vor dem historischen Pächterhaus, dem ältesten Haus Ziebigks, steht seit August ein Geldautomaten-Häuschen. Nun hat die Sparkasse bekanntgegeben, warum der Automat versetzt wurde.

Dessau/MZ. - Im Mai dieses Jahres erschüttert ein ohrenbetäubender Knall die kleine Baden-Württembergische Gemeinde Knittlingen bei Pforzheim. Mitten in der Nacht sprengen Kriminelle einen Geldautomaten in die Luft und richten 700.000 Euro Schaden an. Vier Monate vorher, eine ganz ähnliche Tat in der Hauptstadt: Nachts um 2 Uhr fliegt in Berlin-Lichtenberg ein Geldautomat in die Luft. Auch in Herne, Stadtlauringen, Zwickau rummst es – die Liste von Tatorten, an denen Geldautomatensprenger zuschlagen, ist lang. Und noch etwas haben all diese Taten gemeinsam: Die Geldautomaten waren in Wohnhäusern aufgestellt. Während der Explosion schliefen die Bewohner nur wenige Meter entfernt nichtsahnend in ihren Betten.