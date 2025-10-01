weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Praktische Hilfe für Entdecker der Geiseltal-Seen: Was die neuen digitalen Wander- und Radkarten fürs Geiseltal alles bieten

Besucher, die die Seenlandschaft im Geiseltal zu Fuß oder per Rad erkunden wollen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie der S11 anreisen wollen, können sich jetzt schon zu Hause digitales Kartenmaterial herunterladen. Welche Touren schon zur Verfügung stehen.

Von Diana Dünschel 01.10.2025, 07:50
Sven Jakubowski (l.) vom Netzwerk Geiseltal hatte die Idee mit den neuen digitalen Wanderkarten für die Seen der Umgebung. Die ersten drei Touren stehen zur Verfügung. Als Partner konnte er Elke Strenzke (r.) vom Geiseltal Café in der Pfännerhall Braunsbedra gewinnen.
Rossbach/MZ. - Digitale Rad- und Wanderkarten für die Geiseltalseen – diese Idee realisiert gerade der Roßbacher Sven Jakubowski vom Verband Netzwerk Geiseltal.