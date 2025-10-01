Praktische Hilfe für Entdecker der Geiseltal-Seen Was die neuen digitalen Wander- und Radkarten fürs Geiseltal alles bieten
Besucher, die die Seenlandschaft im Geiseltal zu Fuß oder per Rad erkunden wollen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie der S11 anreisen wollen, können sich jetzt schon zu Hause digitales Kartenmaterial herunterladen. Welche Touren schon zur Verfügung stehen.
01.10.2025, 07:50
Rossbach/MZ. - Digitale Rad- und Wanderkarten für die Geiseltalseen – diese Idee realisiert gerade der Roßbacher Sven Jakubowski vom Verband Netzwerk Geiseltal.