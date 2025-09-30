Seit dem 27. September werden zwei Schwestern aus Dessau-Roßlau vermisst. Lea Sophie B. und Lena Maria B. könnten sich laut Polizei unter anderem in Coswig oder Gröbzig aufhalten.

Schwestern in Dessau vermisst: Wer hat Lea Sophie und Lena Maria gesehen? (Foto im Text)

In Dessau-Roßlau werden aktuell zwei 14- und 15-jährige Schwestern vermisst.

Dessau-Roßlau. – Seit Samstag, dem dem 27. September, werden zwei minderjährige Schwestern aus Dessau-Roßlau vermisst: die 15-jährige Lea Sophie B. und ihre 14-jährige Schwester Lena Maria B. Die Polizei wendet sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung und bittet dringend um Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Mädchen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist es möglich, dass sich die beiden Mädchen nicht nur in Dessau-Roßlau, sondern auch im Umfeld von Coswig (Landkreis Wittenberg) oder Gröbzig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) aufhalten.

Lea Sophie B. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

schlanke Statur

rot-braune Haare

blau-graue Augen

Narben an den Unterarmen

auffälliges Tattoo mit dem Schriftzug "MUSK" am linken Handgelenk

keine Angaben zur Bekleidung

Wer hat die 15-jährige Lea Sophie B. gesehen? Foto: Polizei Dessau

Lena Maria B. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,58 Meter groß

schlanke Gestalt

braune Haare

braune Augen

führt möglicherweise einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich

keine Angaben zur Bekleidung

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Schwestern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340/2503-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.