Seit Samstag verschwunden Schwestern in Dessau vermisst: Wer hat Lea Sophie und Lena Maria gesehen? (Foto im Text)
Seit dem 27. September werden zwei Schwestern aus Dessau-Roßlau vermisst. Lea Sophie B. und Lena Maria B. könnten sich laut Polizei unter anderem in Coswig oder Gröbzig aufhalten.
Dessau-Roßlau. – Seit Samstag, dem dem 27. September, werden zwei minderjährige Schwestern aus Dessau-Roßlau vermisst: die 15-jährige Lea Sophie B. und ihre 14-jährige Schwester Lena Maria B. Die Polizei wendet sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung und bittet dringend um Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Mädchen.
Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist es möglich, dass sich die beiden Mädchen nicht nur in Dessau-Roßlau, sondern auch im Umfeld von Coswig (Landkreis Wittenberg) oder Gröbzig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) aufhalten.
Lea Sophie B. wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,60 Meter groß
- schlanke Statur
- rot-braune Haare
- blau-graue Augen
- Narben an den Unterarmen
- auffälliges Tattoo mit dem Schriftzug "MUSK" am linken Handgelenk
- keine Angaben zur Bekleidung
Lena Maria B. wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,58 Meter groß
- schlanke Gestalt
- braune Haare
- braune Augen
- führt möglicherweise einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich
- keine Angaben zur Bekleidung
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Schwestern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340/2503-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.
Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.