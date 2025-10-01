An der Ecke Mannheimer Straße und Handwerkerstraße in Dessau hat es am Dienstag einen schweren Unfall gegeben. Was bislang bekannt ist.

Zwei Verletzte bei Unfall in der Mannheimer Straße in Dessau - Honda kollidiert mit einem Lkw

Dessau/MZ. - Auf der Mannheimer Straße in Dessau ist es am Dienstag, 30. September, zu einem schweren Unfall gekommen. Bei einem Zusammenstoß eines Lkw und eines Honda sind dort gegen 12.40 Uhr zwei Personen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte die 20-jährige Fahrerin des Honda die Handwerkerstraße in Richtung Mannheimer Straße befahren. An der dortigen Einmündung kam es dann zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Lkw Scania eines 54-jährigen Fahrers.

Durch den Aufprall wurden die 20-jährige Fahrerin des Honda und der 20-jährige Beifahrer verletzt und zur medizinischen Versorgung in das Klinikum gebracht. Die junge Frau musste von der Feuerwehr aus dem Auto geholt werden, der junge Mann hatte sich selbst befreien können.

Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeholt werden. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und 13 Kameraden, die DRK Berufsrettung Dessau mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften und die Polizei mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften.