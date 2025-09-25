weather regenschauer
Neues Gesetz in Sachsen-Anhalt Beige oder bunt: Was sagt Wittenberger Taxiunternehmen zur neuen Farbregel?

Taxis müssen nicht mehr beige sein. Das hat Sachsen-Anhalts Landesregierung beschlossen. Warum ein Wittenberger Unternehmer die neue Regelung kritisch sieht.

Von Anastasiia Hlushchenko Aktualisiert: 25.09.2025, 09:02
Mario Höhne vor seinem Büro in Wittenberg.
Mario Höhne vor seinem Büro in Wittenberg. (Foto:Anastasiia Hlushchenko)

Wittenberg/MZ. - Seit August dürfen Taxis in Sachsen-Anhalt auch andere Farben als das übliche Beige haben. Mario Höhne, Geschäftsführer von Taxi Höhne in Wittenberg, erfuhr von der neuen Regelung aus der Presse und dem Fernsehen.