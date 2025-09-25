Margot und Hans-Joachim Rohr aus Radegast feiern Eiserne Hochzeit. Beide wollen gern gemeinsam hundert Jahre alt werden.

Eiserne Hochzeit in Radegast: Margot und Hans-Joachim Rohr wollen gemeinsam hundert Jahre alt werden

Bürgermeister Thomas Schneider (re.) und Ortsbürgermeister Jörn Mozdzanowski (li.) bringen Hans-Joachim und Margot Rohr Glückwünsche und kleine Geschenke zu ihrem Ehrentag.

Radegast/MZ. - Auf die Frage, ob sie 65 schöne Jahre miteinander hatten, antworten beide ohne zu zögern. Na klar hatten sie das, da sind sich Margot und Hans-Joachim Rohr aus Radegast einig. Am gestrigen Mittwoch feierte das Paar seinen Eisernen Hochzeitstag. „Das ist ja auch fein. Wir haben uns schon sehr gern und streiten uns eigentlich nie“, sagt sie. „Und wenn doch, ist nach fünf Minuten wieder alles gut“, fügt er hinzu.