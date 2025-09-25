Die Polizei Halle sucht derzeit nach einem Taschendieb. Dieser hatte in einem Supermarkt in der Hermesstraße eine Geldbörse gestohlen. Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

Brieftasche in Supermarkt geklaut: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

In Halle kam es zu einem Diebstahl in einem Supermarkt. Dabei entwendete ein bislang Unbekannter eine Brieftasche.

Halle (Saale). – Ein bislang unbekannter Täter hat bereits am 5. März 2025 in einem Einkaufsmarkt in der Hermesstraße eine Geldbörse gestohlen. Laut der Polizei ereignete sich der Diebstahl gegen 10 Uhr.

Im Zuge der Ermittlungen seien Bilder des mutmaßlichen Täters aus der Überwachungskamera der Filiale gesichert worden. Nun fahndet die Polizei mit den Bildern nach dem Täter.

Nach diesem Mann fahndet die Polizei in Halle. Foto: Polizei Halle

Der Mann hat mutmaßlich in einem Supermarkt in der Hermesstraße in Halle eine Geldbörse gestohlen. Foto: Polizei Halle

Diebstahl in Halle: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Halle

Die Polizei hofft nun auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0345/2242000 an das Polizeirevier Halle zu wenden.