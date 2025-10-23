weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Natur in Sachsen-Anhalt: Tausende neue Buchen für den Fläming - Waldretter gesucht

Der Coswiger Verein „Naturpark Fläming“ ruft dazu auf, sich im November wieder als Waldretter zu engagieren. Wie viele Laubbäume innerhalb von fünf Jahren bereits gepflanzt worden sind.

Von Andreas Hübner 23.10.2025, 12:00
Schon im Frühjahr 2022 sind insgesamt 8.000 neue Buchen gepflanzt worden.
Schon im Frühjahr 2022 sind insgesamt 8.000 neue Buchen gepflanzt worden. (Foto: Heike Brack)

Coswig/Göritz/MZ. - Diese Motto-Wochen gehören seit 2021 zum festen Bestandteil der jährlichen Aktionen des Coswiger Vereins „Naturpark Fläming“. Trotzdem aber sagt Heike Brack, dass das Vorhaben in erster Linie mit dem Engagement der Mitarbeiter und des Leiters des Forstreviers Göritz Nils Schumann steht und fällt. Die Rede ist von den sogenannten Waldretterwochen.