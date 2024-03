Waldretter in Aktion - 65.000 Bäumchen werden gepflanzt

Coswig/MZ. - Seit vergangenem Sonnabend sind etliche Helfer wieder in vollem Gange und unterstützen die Mitarbeiter des Vereins „Naturpark Fläming“ im Rahmen der Waldrettertage. Zum wiederholten Male wird innerhalb dieser Aktionswoche dem Wald bei Göritz kräftig unter die Arme gegriffen, informiert die Leiterin der Coswiger Geschäftsstelle Daniela Jännsch.

Folge aus dem vergangenen Jahr

Das besonders Spannende an den diesjährigen Arbeitseinsätzen sei, dass sie eine direkte Folge aus den letztjährigen Tätigkeiten sind. „Die Saat aus dem letzten Jahr ist so gut aufgegangen, dass die vielen Setzlinge vereinzelt werden mussten und nun an einen anderen Platz verpflanzt werden müssen“, berichtet Heike Brack, die im Verein als Ehrenamtskoordinatorin tätig ist.

Insgesamt sollen in dieser Woche ganze 65.000 Bäumchen - die momentan aufgrund ihrer geringen Größe sozusagen noch als Senker durchgehen – eingepflanzt werden. Die Mitarbeiter des Forstbetriebs um den Göritzer Revierleiter Nils Schumann haben diesbezüglich alle notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen. Neben den Waldflächen, die für die Pflanzungen ausgewählt und vorbereitet werden mussten, haben die Forstmitarbeiter auch die kleinen Senker ausgebuddelt und entsprechend gebunden.

Einsätze an vier Tagen

Bei den Bäumchen handele es sich im Übrigen alles um Rotbuchen. „Die Laubbäume werden in vorgeschädigtem Nadelwald verpflanzt“, berichtet Jännsch. Da Mischwälder resistenter gegen Trockenheit, Sturm und Schädlinge seien, erhoffe man sich so eine nachhaltige Wirkung für den Wald bei Göritz.

An vier Einsatztagen können sich die Vereins- und Forstmitarbeiter auch in diesem Jahr auf die Unterstützung von über 80 freiwilligen Helfern verlassen. So engagieren sich neben etlichen Privatleuten auch die Roßlauer Lebenshilfe und die Wittenberger Wohnungsbaugenossenschaft mit ihren Mitarbeitern. Die meisten Helfer engagieren sich jedes Jahr aufs Neue.

Bereits im vierten Jahr

„Insgesamt haben wir 35 Kontakte von Vereinen und Privatpersonen, die schon einmal mitgemacht haben und sich gern wieder beteiligen“, sagt Brack. Die diesjährige Aktion ist bereits die vierte Auflage der Waldrettertage. Während in den Jahren 2021 und 2022 mehr als 21.000 Bäume gepflanzt worden waren, kamen 2023 knapp eine Million Eicheln und Bucheckern in die Erde.