Zeitzeugenprojekt von Schülern Film über Partnerschaft der Städte Querfurt und Karlstadt: „Ein schönes Zeitdokument“
Vor einem Jahr startete ein Filmprojekt von Schülern der Gymnasien aus Querfurt und Karlstadt, das die Partnerschaft beider Städte dokumentieren soll. Nun feierte der Film Premiere.
23.10.2025, 18:02
Karlstadt/Querfurt/MZ. - Film ab!, hieß es bei der Festveranstaltung zum Tag der Städtepartnerschaft in Karlstadt in Bayern. Dort feierte der Kurzfilm mit dem Titel „Von der Fremdheit zur Freundschaft“, welcher von elf Schülern des Burgstadtgymnasiums Querfurt und des Johann-Schöner-Gymnasiums Karlstadt gedreht wurde, vor rund 260 Festgästen Premiere. Er ist das Ergebnis eines gemeinsamen Filmprojekts zur Städtepartnerschaft von Karlstadt und Querfurt, die seit 1990 besteht.