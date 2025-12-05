Als Höhepunkt der Stickeralbum-Aktion der Coswiger Feuerwehren wird zur Tauschbörse eingeladen. Warum das Projekt auf etlichen Leveln erfolgreich ist.

Coswig/MZ. - Diese Aktion hat das Jahr 2025 für Tom Kretzschmar so richtig spannend gemacht. Fast schon eine zweite Leidenschaft ist in ihm entfacht. Kretzschmars erste Passion ist ohne Zweifel sein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 17 Jahren aktive Einsatzkraft engagiert er sich seit 2024 als stellvertretender Ortswehrleiter der Coswiger Feuerwehr. Dieses Jahr aber habe er auch seit Wochen schon wie wild gestickert.