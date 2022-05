Ein Gruppenfoto gehört auch zur Klausurtagung, wenn diese wieder in Präsenz stattfinden kann. Bei der Tagung der leitenden Pflegekräfte der Johannesstift Diakonie im Kreis war das so. Sie trafen sich in Nienburg.

Wittenberg/MZ - Wer im Internet die Suchworte Gewalt in der Pflege eingibt, erhält in nicht einmal einer Sekunde mehr als 16 Millionen Ergebnisse. Nicht wenige Beiträge handeln von Übergriffen pflegebedürftigen Menschen gegenüber, doch ist das wohl zu kurz gegriffen. Aus vielen Perspektiven beleuchtet wurde das Thema jetzt bei einer Klausurtagung für leitende Pflegekräfte der Pflegeeinrichtungen Pflege & Wohnen Georg Schleusner in Wittenberg, Pflege & Wohnen Katharina in Oranienbaum und Pflege & Wohnen Barbara in Zschornewitz.