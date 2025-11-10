In Dessau-Roßlau wird in dieser Woche die Karnevalssaison offiziell eingeläutet. Was der Waldeser Carneval Club, die 1. Große Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot, der Mitteldeutsche Carneval Club, Wolkes Carneval Club und der Rosslauer Karneval Club für den 11.11. und für 2026 geplant haben.

„Kappen auf!“: Was zum Karneval in Dessau-Roßlau am 11.11. und zur neuen Session geplant ist

Der Karnevalsumzug findet in Dessau am 15. Februar 2026 statt. Die fünf großen Karnevalsvereine der Stadt bieten für die Faschingszeit noch viele weitere Veranstaltungen an.

Dessau-Roßlau/MZ. - Am 11.11. um 11.11 Uhr heißt es wieder „Kappen auf!“ für alle Dessau-Roßlauer Narren. Die drei großen Karnevalsvereine Dessaus – der Waldeser Carneval Club WCC, der Mitteldeutsche Carneval Club Dessau MCC und die 1. Große Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot – treffen sich am Dienstag traditionell im Brauhaus, um in die 5. Jahreszeit zu starten. Auch der Roßlauer Karneval Club RKC hat für den 11. November einen besonderen Plan zum Auftakt der neuen Jubiläums-Session. Welche Veranstaltungen die Karnevalsvereine südlich und nördlich der Elbe in der kommenden Saison anbieten, hat die MZ zusammengestellt.