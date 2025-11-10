Obersteiger Rolf Kriebel kennt jeden Bruch, jede Strecke im Bitterfelder Untergrund. Jahrzehntelang trug er Verantwortung unter Tage. Was bleibt, wenn dieses Wissen verstummt?

Der letzte Obersteiger Rolf Kriebel (vorn) und seine Mitstreiter im Traditionsverein der Bergleute halten Erinnerungen an den Tiefbau lebendig.

Bitterfeld/MZ. - Er hat Kohle nicht nur gefördert, sondern das Wissen über sie konserviert. Rolf Kriebel aus Bitterfeld ist der letzte lebende Obersteiger der Goitzsche-Region. Als Zeitzeuge steht er für eine Epoche, die längst verschwunden ist – und doch das Fundament legte für den heutigen Tagebau. Unter seinen Füßen verlief einst ein verzweigtes Streckensystem, auf dem Kumpel schufteten, Wasser abgeführt und Kohle gewonnen wurde. Kriebel kennt jeden Gang, jeden Schacht, jede Regel. „Was vergessen wird, verschwindet“, sagt er. Und erzählt, wie alles begann.