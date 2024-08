Apollensdorf/MZ. - Die Familie erwacht an einem Sonntagmorgen, es ist der 14. Juli 2024. Die Frau geht in die Küche, der Mann ins Bad. Als Thomas Bauer die Badezimmerarmaturen berührt, durchfährt ihn ein Stromschlag. Seine Frau, Larisa Schröder-Krotova, sieht derweil in der Küche eine dunkle Flüssigkeit auf dem Boden. Während die beiden noch nach der Ursache suchen, meldet sich eine Nachbarin. Eines der Kabel der Freileitung, die das Dreifamilienhaus in der Alten Dorfstraße im Wittenberger Ortsteil Apollensdorf mit dem Netz verbindet, ist in der Nacht abgerissen. Ein Nachbar habe ein „Feuerwerk“ gesehen, als die Leitung abfiel. Von einer zuckenden Stromleitung, die Funken sprühte, habe er berichtet. „Ein Wunder, dass keiner gestorben ist“, sagt Thomas Bauer. Nur um wenige Minuten habe der Leitungsabriss die 40-jährige Tochter verfehlt, die nachts von einer Geburtstagsfeier nach Hause kam. Wie es zu diesem Vorfall gekommen ist, warum die Betroffenen Anzeige erstatten und wer die Verantwortung trägt.

