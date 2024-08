Katze sitzt stundenlang in Dachrinne in Wittenberg fest

Kameraden der Feuerwehr holen am Mittwochmorgen die Katze in Apollensdorf vom Dach.

Wittenberg/MZ. - Am heutigen Mittwochmorgen hat eine verängstigte Katze in der Dachrinne eines Hauses in Apollensdorf zu einem Einsatz der Wittenberger Feuerwehr geführt. Das Tier saß laut einer Information der Wittenberger Stadtverwaltung bereits seit Dienstagabend in der Dachrinne und ließ sich sowohl durch den Besitzer als auch Nachbarn nicht mehr zu einer eigenständigen Rückkehr bewegen.

Gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Apollensdorf rückten die beruflichen Kräfte der Hauptamtlichen Wachbereitschaft am Mittwochmorgen dann an an. Mit dem langen Ausleger des Teleskopgelenkmastes näherte sich die Feuerwehr der Katze und der Kamerad bekamen diese schnell zu greifen. Mittels eines Katzenkorbes konnte das Tier wohlbehalten auf den Boden zurückgebracht und anschließend an die Besitzer übergeben werden