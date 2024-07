In Kropstädt ist in einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes ein Feuer ausgebrochen und das Dach eingestürzt. Insgesamt mehr als 130 Einsatzkräfte helfen. Wie es jetzt weitergeht.

Strohlager steht in Flammen - Großeinsatz der Feuerwehr in Kropstädt

Zu einem Brand wurde die Feuerwehr am Freitagabend nach Kropstädt alarmiert. In einem landwirtschaftlichen Betrieb brannte ein Strohballenlager. Insgesamt waren mehr als 130 Einsatzkräfte an der Bekämpfung der Flammen beteiligt.

Kropstädt/MZ. - Am Tag nach dem Brand erinnerten in der Kropstädter Lindenstraße hauptsächlich Feuerwehrschläuche an einen langwierigen Einsatz. Sie lagen an den Rändern der Fahrbahn, wanden sich um Kurven und bis hinauf zu einem landwirtschaftlichen Betrieb, der Agrargenossenschaft Kropstädt. Freitagabend war dort in einem Strohballenlager ein Feuer ausgebrochen. Um 22.23 Uhr wurde die Feuerwehr Wittenberg alarmiert mit dem Stichwort F4. Das steht für Großbrand, so der Leiter der Hauptamtlichen Wachbereitschaft, Robert Jänichen, und auch, dass erste Einsatzkräfte 22.30 Uhr da waren.