Streit eskaliert - Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Wittenberg

Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Wittenberg wurde ein 27-jähriger Verdächtiger gefasst. Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau bittet Bürger um Hinweise.

In Wittenberg kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Wittenberg/MZ - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit den frühen Morgenstunden des Sonntags, 7. August wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes aus Jena. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt, sollen sich nach Zeugenaussagen gegen 1.30 Uhr zwei Gruppen bestehend aus mehreren Personen syrischer Herkunft auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Berliner Chaussee in Wittenberg befunden haben.

Zwei Verletzte

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Personen aus bisher ungeklärter Ursache in einen zunächst verbalen Streit geraten sein. Dieser habe sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt, wobei mindestens zwei Beteiligte einen gefährlichen Gegenstand benutzt haben sollen. Dabei wurden sowohl der Jenaer als auch ein 22-jähriger Wittenberger verletzt. Sie mussten anschließend ambulant behandelt werden.

27 Jahre alter Verdächtiger

Durch polizeiliche Ermittlungen konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger bereits ermittelt und noch am gleichen Tag an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und weiteren Tatbeteiligten dauerten aber noch an und werden vom zuständigen Fachkommissariat der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt, wie es heißt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können bzw. Beobachtungen gemacht haben, sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zu wenden

Kontakt zur Polizei unter Telefon (0340) 6000 291 oder per E-Mail an [email protected]