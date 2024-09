In Wörlitz wird ein Straßenabschnitt grundlegend erneuert. Doch unter der maroden Oberfläche lauern womöglich unentdeckte Schätze. Steine aus Indien und eine archäologische Begleitung prägen das Bauprojekt. Wie teuer es werden soll.

Straßensanierung in Wörlitz: Bauarbeiten auf historischer Route mit archäologischer Begleitung

Kreisstraße 2376 in Wörlitz

Wörlitz/MZ - Es ist ein grauer, regnerischer Morgen in Wörlitz. Das Wasser sammelt sich in tiefen Pfützen. Genau hier, auf der Kreisstraße 2376 zwischen der Seespitze und dem Ortsausgang, hat sich das Problem schon lange abgezeichnet: Die marode Fahrbahn, durchzogen von Rissen und Löchern, ist nicht mehr verkehrstauglich. Die Dringlichkeit der Sanierung wird am Mittwoch während Pressetermin bei diesem Wetter mehr als offensichtlich. Welche Besonderheiten es auf dieser Baustelle gibt und wie viel die Erneuerung der Straße kostet.